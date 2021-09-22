Москва, 22 сен — ПРАЙМ. Внедрения системы цифровой маркировки лекарственных препаратов, незаконного оборота в сфере детских товаров, а также вопрос оборота меховых изделий обсудил на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе ведомства. Мишустин анонсировал выделение средств на лекарства в регионах

На сегодняшний день в системе цифровой маркировки лекарственных препаратов зарегистрировано уже почти 90 тысяч участников, и промаркировано более 7 млрд упаковок. Особенно востребованными оказались данные обо всех этапах движения вакцин от коронавируса. Они позволяют контролировать сроки годности каждой партии, видеть остатки в разрезе регионов и даже каждого медицинского учреждения. Тем самым органы здравоохранения могут управлять поставками для обеспечения вакцинации населения

Особое внимание на Госкомиссии Денис Мантуров уделил проблемам незаконного оборота в сфере детских товаров, в том числе с использование анимационных образов. Количество нарушений в данном сегменте сильно превосходит все остальные товары народного потребления. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров оценивает долю контрафакта в 40%. По мнению министра, это очень тревожный звонок, особенно учитывая, насколько востребованными стали online-покупки. Глава ведомства заявил, о необходимости срочно разработать пакет мер, чтобы оперативно пресекать злоупотребления в этой сфере.

В ведомстве отметили, что острее всего стоит угроза незаконного использования товарных знаков и анимационных образов. В качестве решения проблемы предложили создать электронный реестр соглашений, который будут вести с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности. В такой базе планируют систематизировать всю информацию о правоотношениях в части выпуска товаров для детей.

Также на заседании Госкомиссии был поднят вопрос оборота меховых изделий. Еще в 2016 году Правительством принято решение об их маркировке. В результате большое число поставщиков «вышли из тени», объем легального рынка вырос в 10 раз. Тем не менее, у недобросовестных поставщиков сохраняется возможность лжепроизводства меховых изделий на территории ЕАЭС, пользуясь лазейками в нормативно-правовом регулировании изделий из меха.

В этой связи на заседании Госкомиссии было предложено перейти на использование кодов Дата Матрикс, интегрированных с RFID-метками, для маркировки меховых изделий, что позволит обеспечить полную прослеживаемость в ЕАЭС.