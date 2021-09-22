МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за август снизилась на 210,6 миллиона рублей, или на 13,7%, и на 1 сентября составила 1,327 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 456,2 миллиона рублей (34,4%), в 2020 году – 249,7 миллиона рублей (18,8%), в 2019 году и ранее – 621,5 миллиона рублей (46,8%).

Задолженность по заработной плате на 1 сентября имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 44,3%; строительство – 17,2%; транспорт, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки – по 9,4%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 6,1%; добыча полезных ископаемых – 4%.