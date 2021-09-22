МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России в августе замедлился до 4,7% в годовом выражении с июльских 7,2%, в месячном выражении рост составил 1,2%, сообщил в среду Росстат.

Как указывается в сообщении, по итогам января-августа рост промпроизводства составил 4,5% в годовом выражении. В августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем промышленность выросла на 1,2%; с исключением сезонного и календарного факторов — снизилась на 0,8%. В публикации Росстат также уточнил данные по росту промпроизводства за июль до 7,2% (прежняя оценка — рост на 6,8%).

"Рост промышленного производства в августе 2021 года в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 0,5% (август 2021 года к августу 2019 года)", — отмечается в комментарии статистического ведомства.

Согласно данным Росстата, в августе рост добычи полезных ископаемых замедлился до 6,4% после роста на 12% в годовом выражении в июле. Обрабатывающая промышленность в августе выросла на 3,1% в годовом выражении после роста на 3,7% месяцем ранее. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в августе составил 6,7% после 6,8% в июле. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост замедлился до 12,4% с 17,9% в июле.

Среди отраслей, которые показали в августе 2021 года значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Росстат отмечает сервисные услуги в добывающем секторе; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство мебели; производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение); производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и другое.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост промпроизводства составит 4,2% после снижения на 2,1% в 2020 году. По итогам первого полугодия текущего года рост промышленности оценивается в 4% (во втором квартале рост составил 9,7% год к году, в первом квартале было снижение на 1,3%).