МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз на фоне роста цен на газ и электроэнергию должен как можно скорее перестать зависеть от импортируемых ископаемых видов топлива, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Чехия предостерегла ЕК от введения нормы Euro 7 для машин

"Сегодняшняя ситуация показывает, что нам необходимо закончить нашу зависимость от иностранного волатилтного ископаемого топлива как можно скорее", — сказала она на пресс-конференции после совета министров энергетики стран ЕС.

Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и неоднократно пробивала рекордные отметки. Эксперты сообщали, что на прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в союзе также были на рекордных высотах. Это влияет и на цены на электроэнергию для потребителей, однако, как отмечала ЕК, в различной степени, поскольку схемы ценообразования в странах ЕС разные.

ЕС в своей стратегии по переходу к климатической нейтральности планирует значительно сократить использование нефти и газа в ближайшие десятилетия.