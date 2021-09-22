Евросоюз призвал покончить с зависимостью от поставок топлива
ЕК: Евросоюз на фоне высоких цен должен как можно скорее перестать зависеть от импорта топлива
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз на фоне роста цен на газ и электроэнергию должен как можно скорее перестать зависеть от импортируемых ископаемых видов топлива, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Сегодняшняя ситуация показывает, что нам необходимо закончить нашу зависимость от иностранного волатилтного ископаемого топлива как можно скорее", — сказала она на пресс-конференции после совета министров энергетики стран ЕС.
Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и неоднократно пробивала рекордные отметки. Эксперты сообщали, что на прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в союзе также были на рекордных высотах. Это влияет и на цены на электроэнергию для потребителей, однако, как отмечала ЕК, в различной степени, поскольку схемы ценообразования в странах ЕС разные.
ЕС в своей стратегии по переходу к климатической нейтральности планирует значительно сократить использование нефти и газа в ближайшие десятилетия.