МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мясо кур и яйца в России за неделю с 14 по 20 сентября подорожали на 1,25% и 2,07%, заметно сильнее, чем сахар и подсолнечное масло, которые прибавили в цене 0,25% и 0,04%, следует из данных Росстата.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,25%, в том числе в 59 субъектах РФ – на 0,1-2%, а в 13 регионах — на 2,1-3,9%. "В семи субъектах цены не изменились. В шести субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,5%", — указывается в сообщении. С 7 по 13 сентября мясо кур подорожало меньше — на 0,4%, а с начала года по 20 сентября его цена выросла на 18,36%.

Куриные яйца в среднем по России стали дороже на 2,07%, в том числе в 58 регионах — на 0,1-4,9%, а в 13 — на 5-15,7%. "В шести субъектах цены не изменились. В восьми субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-1,7%", — сообщает Росстат. За предыдущий отчетный период цены в среднем выросли на 0,41%, а с начала года — снизились на 9,16%.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,25%, в том числе в 47 субъектах РФ — на 0,1-3,4%. "В 24 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,0%", — сообщает Росстат. С 7 по 13 сентября цены на сахар выросли на 0,06%, а с начала года по 20 сентября — прибавили 4,29%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,04% против такого же умеренного роста на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 29 субъектах РФ цены выросли на 0,1-6,4%, в 36 — не изменились, а в 20 регионах — снизились на 0,1-2,2%. С начала года по 20 сентября цена на подсолнечное масло выросла на 5,83%.

Гречка с 14 по 20 сентября подорожала на 0,37% (за предыдущий период — на 0,2%, с начала года — на 11,33%), рис подешевел на 0,11% (неделей ранее цены снизились на 0,12%, с начала года — выросли на 2,03%), пшено стало дороже на 0,19% (за предыдущий период — подешевело на 0,24%, с начала года — на 3,64%).

Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,02% (за предыдущий период — подорожала на 0,16%, с начала года — на 4,43%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 0,3% (неделей ранее — на 0,19%, с начала года — на 6,12%), вермишель подорожала на 0,42% (за предыдущий период — подешевела на 0,05%, с начала года цена выросла на 5,88%). Белый хлеб подорожал на 0,15% (неделей ранее — на 0,14%, с начала года — на 4,31%). черный хлеб — на 0,12%, как и за предыдущий период (с начала года — на 4,56%).

Морковь за неделю подешевела на 3,03%, свежая белокочанная капуста и лук — на 0,63% и 1,12% соответственно, картофель незначительно подорожал, а огурцы и помидоры по-прежнему заметно растут в цене, следует из данных Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%", — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, помидоры стали дороже на 7,94%, огурцы – на 7%, картофель – на 0,08%. Яблоки подешевели на 1,09%.

За предыдущий отчетный период, с 7 по 13 сентября, цены на плодоовощную продукцию в среднем по России снизились на 0,7%. В частности, морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки – на 2,2%, репчатый лук – на 0,99%, а свежая белокочанная капуста – на 0,84%. Огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры – на 3,9%, картофель – на 0,6%.

С начала года к 20 сентября картофель в России подорожал на 27,99%, капуста — на 87,79%, лук — на 22,4%. Морковь с начала года выросла в цене на 35,69%, яблоки — на 2,1%. Свежие огурцы подешевели на 47,81%, помидоры — на 35,42%.

С 14 по 20 сентября в России выросли цены на говядину (на 0,7%), на свинину и полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,5%), на стерилизованное молоко (на 0,4%), на баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог и сычужные сыры (на 0,3%). Вареные колбасы, сметана, черный чай, водка подорожали на 0,2%, шоколадные конфеты, печенье, соль — на 0,1%. Цены на сосиски и сардельки снизились на 0,1%.