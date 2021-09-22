МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе 2021 года выросло на 29,8% в годовом выражении, составив 916 тысяч штук, следует из сообщения Росстата.

При этом в августе их было выпущено 80 тысяч. Это на 2,4% меньше, чем в августе 2020 года и на 19,8% — чем в июле 2021 года, уточняется в пресс-релизе ведомства.

Производство грузовиков в январе-августе выросло на 44,6%, до 112 тысяч штук. В августе этот показатель составил 11,4 тысяч штук, сократившись на 8,7% в годовом выражении и на 24,3% к июлю 2021 года.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-августе вырос на 13% — до 13,1 тысячи штук. В августе производство выросло до 2,3 тысяч машин, показав рост на 73,7% в годовом выражении и на 4,9% к июлю текущего года.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за восемь месяцев вырос на 9,6% — до 8,4 тысяч. В августе было произведено 1,2 тысячи штук, на 20,8% больше, чем в августе 2020 года, при этом выпуск сохранился практически на уровне предыдущего месяца.

Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-августе увеличилось на 21,1%, до 121,1 тысяч штук. "Двигателей внутреннего сгорания произведено 19,6 тыс. шт., что на 8,2% больше, чем в августе 2020 года, но на 31,8% меньше, чем в июле 2021 года", — привели в Росстате данные за август.

ВАГОНЫ

Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2021 года выросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 39,9 тысячи, а пассажирских – снизилось на 17,6%, до 987 единиц, следует из данных Росстата.

В августе по сравнению с июлем выпуск грузовых вагонов вырос на 23,5%, по сравнению с августом 2020 года – на 28,6%.

Производство пассажирских вагонов в августе по сравнению с июлем выросло на 5,4%, а по сравнению с августом 2020 года – снизилось на 21,7%.

Выпуск электровозов за восемь месяцев снизился на 8,3% к аналогичному периоду 2020 года — до 174 единиц. В августе по сравнению с июлем показатель упал на 10%, а к августу 2020 года – на 6,9%. Выпуск тепловозов за восемь месяцев вырос на 8,1% — до 146 секций, в августе по сравнению с июлем — на 16,7%, а к августу 2020 года – на 40%.