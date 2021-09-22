МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия в январе-августе 2021 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в августе производство золота в РФ выросло на 7,7% к июлю, а к августу 2020 года — на 10%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.