МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Счетная плата предупредила о процентных рисках российского бюджета, которые возникают из-за высокой доли бумаг с плавающим доходом в структуре внутреннего долга. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе ведомства по итогам мониторинга внешних и внутренних займов РФ за 2020 год и первое полугодие 2021 года.

Минфин РФ в прошлом году для покрытия возросшего дефицита федерального бюджета осуществил государственные заимствования в беспрецедентных объемах. По итогам года они более чем вдвое превысили запланированные суммы внутренних займов и составили почти 5,31 триллиона рублей — рекордный объем за всю историю российского рынка облигаций. Из них Минфин привлек 2,85 триллиона рублей сверх плана. При этом более 1,5 триллиона рублей было привлечено в октябре прошлого года, — это является рекордом месячного объема размещения за всю историю рынка.

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В итоге совокупная доля так называемых защитных инструментов — ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) — в общем объеме внутреннего госдолга, выраженного в ценных бумагах, выросла к концу 2020 года до 37,6%. Это существенно превышает планку в 25%, которую сам Минфин считает безопасной для долговой устойчивости бюджета.

"Превышение доли защитных инструментов в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета", — предупреждают аудиторы Счетной палаты. Контрольное ведомство рекомендует Минфину при проведении займов до конца текущего года и в следующем году исходить из необходимости снижения совокупной доли ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН в общем объеме госдолга.

В отчете отмечается, что в январе–июне 2021 года, выполняя рекомендацию Счетной палаты о снижении процентного риска для федерального бюджета, Минфин отказался от размещения на аукционах ОФЗ-ПК. В результате совокупная доля защитных инструментов (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН) в общем объеме внутреннего госдолга уменьшилась на 2,5 процентного пункта и по состоянию на 1 июля 2021 года составила 35,1%. Однако это по-прежнему выше безопасного уровня.

Аудиторы в отчете также заметили, что санкции США в виде запрета на прямую покупку долговых ценных бумаг РФ практически не оказали влияния на рынок ОФЗ. "Одной из причин ограниченного влияния новых санкций на рынок ОФЗ является наличие на нем достаточного для замещения нерезидентов спроса со стороны локальных участников", — цитирует ведомство аудитора Алексея Саватюгина. Основными покупателями госдолга РФ стали банки с госучастием.