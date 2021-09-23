МОСКВА, 23 сен – РИА Недвижимость. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что при подготовке российских регионов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов возникли "объективные проблемы", но отопительный сезон, несмотря на это, стартовал уже в 58 субъектах РФ.

"Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы. Например, в прошлом году из-за COVID-19 мы разрешили не начислять гражданам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ. Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 миллиардов рублей. Эти деньги не пришли в обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду", – сказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам Хуснуллина, подготовку регионов к отопительному сезону значительно тормозил рост стоимости строительных материалов. "Труба в прошлом году и в этом году – разница чуть ли не в два раза", – констатировал он.

В аппарате вице-премьера в свою очередь РИА Новости напомнили, что Хуснуллин на прошлой неделе провел отдельное совещание с представителями субъектов федерации, посвященное прохождению осеннее-зимнего периода.

"В настоящее время отопительный сезон начат, в том числе частично, в 58 регионах и в 1196 муниципальных образованиях из 2335", – уточнил представитель вице-премьера.

Отопление в жилых домах в России, как правило, включается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов Цельсия и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение.