МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президенты двух стран встретятся, когда будет повестка дня и темы для обсуждения, уточнил Песков.

"Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", — сказал он.