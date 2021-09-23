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Песков рассказал, когда состоится встреча Путина и Зеленского
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Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты двух стран... ПРАЙМ, 23.09.2021
россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты двух стран встретятся, когда будет повестка дня и темы для обсуждения, уточнил Песков.
"Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", — сказал он.