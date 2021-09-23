МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Китайские власти просят органы местного самоуправления подготовиться к потенциальному дефолту одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Китайские власти просят органы местного самоуправления подготовиться к потенциальному дефолту Evergrande Group", — цитирует газета слова официальных лиц, знакомых с вопросом.

По словам источников, которые приводит газета, органам местного самоуправления и государственным предприятиям было дано указание вмешаться только в последнюю минуту, если Evergrande не сможет выполнить свои обязательства в установленном порядке.

Evergrande ранее заявил, что "решил вопрос" с выплатой одного купонного дохода. В четверг, 23 сентября, наступает срок выплаты процентов на сумму 83,5 миллиона долларов по выпуску долларовых облигаций на 2 миллиарда долларов.

На следующей неделе компании предстоит еще одна выплата процентов по облигациям на сумму в 47,5 миллионов долларов. Акции компании подскочили в цене более чем на 17%.

Как сказали источники газете, местным органам власти было рекомендовано собрать группы и экспертов по правовым и финансовым вопросам для изучения деятельности Evergrande в своих регионах.

Кроме того, властям также советуют поговорить с местными государственными и частными застройщиками, чтобы подготовиться к взятию под свой контроль местных проектов в области недвижимости.

Также им рекомендовано создать "группы по контролю за общественным недовольством и так называемыми "массовыми инцидентами".

Evergrande Group или Evergrande Real Estate Group (ранее Hengda Group) является вторым по величине застройщиком в Китае по продажам. Он расположен в провинции Гуандун на юге Китая и продает квартиры в основном жителям с доходами выше и среднего уровня доходов. В 2018 году она стала самой дорогой компанией в сфере недвижимости в мире.