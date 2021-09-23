В августе 2021 года темпы роста промышленного производства в РФ снижались третий месяц подряд
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Москва, 23 сен — ПРАЙМ. В августе 2021 года с учетом сезонности темпы роста промышленного производства в РФ снижались третий месяц подряд, приводит "Коммерсант" данные Росстата.
Так, по сравнению со соответствующим периодом 2020 года можно наблюдать замедление темпов роста — с 10,2 % в июне, и 7,2% в июле до 4,5% в августе 2021 года.
На этом фоне внутригодовая динамика промпроизводства стала уверенно отрицательной. С учетом сезонности месяц к месяцу выпуск снижается третий месяц подряд, а темпы его спада увеличились с 0,3% за июнь и 0,1% за июль до 0,8% за август.
Издание приводит комментарий специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который оценивает «падение фактически фронтальным»,
Росли только фармацевтика на фоне продолжающейся эпидемии, нефтепереработка на фоне ослабления ограничений внутренней мобильности и производство продукции для железнодорожного транспорта.
Причины снижение темпов роста — исчерпание отложенного спроса, перебои с поставками комплектующих и высокая инфляция издержек.
Действие этих факторов будет сохраняться в ближайшем будущем