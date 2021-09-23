МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 сентября, выросло на 16 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 351 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, напротив, ожидали снижения до 320 тысяч. Число заявок за неделю, завершившуюся 11 сентября, было пересмотрено до 335 тысяч с 332 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 750 с пересмотренного показателя прошлой недели — до 335,75 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 336,5 тысяч с 335,75 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, выросло на 131 тысячу с показателя предыдущей недели — до 2,845 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,714 миллиона с 2,665 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.