Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Мишустин анонсировал выделение средств на лекарства в регионах

Речь идет о необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям медицинских изделиях, незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов.

С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений для ввоза таких медицинских изделий через портал госуслуг. Ранее такие изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, однако четкого регламента не существовало.

Теперь Росздравнадзор с 1 марта будет выдавать для ввоза таких изделий специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме также через госуслуги.

Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней.

В мае правительство выделило более 10 млрд руб. на лекарства для тяжелобольных детей. Деньги поступят в президентский фонд "Круг добра" — это уже второй транш в текущем году.

