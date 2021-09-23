МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам полугодия вырос на 6% по сравнению с ситуацией на начало года и составил 35,9 миллиарда долларов, сообщает в четверг центробанк страны.

Совокупный внешний долг Узбекистана в прошлом году вырос на 37,6% по сравнению с 2019 годом и составил 33,85 миллиарда долларов. Столь значительный рост в ЦБ объясняли привлечением новых внешних заимствований для смягчения в стране социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19.

"Объём совокупного внешнего долга Республики Узбекистан по состоянию на 1 июля 2021 года составил 35,9 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к началу 2021 года на 6%, или на 2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора сегодня.

В том числе размер внешнего госдолга увеличился на 2,5%, до 21,98 миллиарда долларов, задолженность частных компаний — до 13,9 миллиарда (+11,2%).

В структуре внешнего долга заимствования, привлеченные на срок более 10 лет, составляют 65,1%, или 23,4 миллиарда долларов, от года до пяти лет – 20,7%, или 7,42 миллиарда, от пяти до десяти лет – 10%, или 3,6 миллиарда долларов.

"Рост государственного внешнего долга является результатом привлечения новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов. Тогда как рост частного внешнего долга обусловлен привлечением заимствований со стороны банков и предприятий других секторов экономики и частично погашением имеющихся задолженностей", — пояснили в ЦБ.