СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — ПРАЙМ. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 22 ноября бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, передает корреспондент РИА Новости.

Позже стало известно об аресте на тот же срок экс-министра строительства и архитектуры Республики Михаила Храмова.

Оба фигуранта обвиняются в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств.

Адвокат Храмов Сергей Лутавинов сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда.