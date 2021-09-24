Суд арестовал вице-премьера и экс-министра Крыма по делу о мошенничестве
Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Кабанова и экс-министра Храмова по делу о мошенничестве
Читать 1prime.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — ПРАЙМ. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 22 ноября бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, передает корреспондент РИА Новости.
Позже стало известно об аресте на тот же срок экс-министра строительства и архитектуры Республики Михаила Храмова.
Оба фигуранта обвиняются в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств.
Адвокат Храмов Сергей Лутавинов сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда.