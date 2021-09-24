МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев уменьшились в сентябре на 0,2 процентного пункта — до 12,3%, по-прежнему остаются повышенными, говорится в материалах ЦБ. Решетников назвал риски разгона темпов инфляции в России

"В сентябре инфляционные ожидания перестали нарастать, но оставались повышенными. По данным опроса ООО "инФОМ", инфляционные ожидания населения на год вперед несколько снизились, но остались вблизи многолетних максимумов. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,3% (-0,2 процентного пункта к августу)", — сказано в документе.

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год росли с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Затем показатель немного снизился, при этом весной вновь стал увеличиваться, достигнув в июле максимального уровня с ноября 2016 года — 13,4%. При этом в августе 2021 года инфляционные ожидания уменьшились сразу на 0,9 процентного пункта — до 12,5%.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 20 сентября ускорилась до 6,96% с 6,84% на 13 сентября.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. По итогам следующего года ЦБ ждет инфляцию в диапазоне 4-4,5%.