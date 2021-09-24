МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Главное таможенное управление Китая предупредило о недопустимости поставок из России несоответствующих требованиям куриных лап, с российскими экспортерами и региональными ветслужбами будет проведена работа по этому поводу, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В ходе переговоров, состоявшихся 24 сентября в формате видеоконференции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа)", — говорится в сообщении.

Случаи нарушений были выявлены в августе и сентябре, и в ближайшее время в адрес Россельхознадзора будут направлены копии ветеринарных сертификатов для проведения российским надзорным органом всестороннего расследования причин произошедшего. "Ведомство проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов РФ", — указывает российская служба.

Представители компетентного ведомства КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства. До 24 сентября 2021 года мер в отношении продукции, поступившей из России, приниматься не будет, пообещала китайская сторона.