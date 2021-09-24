МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Власти США достигли сделки с финансовым директором компании Huawei Мэн Ваньчжоу по урегулированию предъявленных ей обвинений, следует из документа суда.

"Правительство с уважением представляет это письмо, чтобы проинформировать суд о том, что стороны в пятницу, 24 сентября 2021 года в 13.00 предстанут (в суде) для рассмотрения урегулирования по обвинениям против ответчика по этому делу", — отмечено в документе.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Ваньчжоу в рамках соглашения с минюстом США вскоре сможет вернуться в Китай, после того как в 2018 году она была задержана в Канаде по запросу американских властей. Согласно изданию, соглашение между сторонами предусматривает, что Ваньчжоу в пятницу признает вину в ряде правонарушений, но при этом с нее будут сняты обвинения в мошенничестве.

По оценке газеты, сделка, о которой ей стало известно, устранит "один из источников напряженности между США и Китаем" на фоне ухудшения отношений между двумя странами. На прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, вызвавшее недовольство со стороны Китая.

Финансовый директор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде в декабре 2018 года по запросу США и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.