Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы в бундестаг с 25,7% голосов
БЕРЛИН, 27 сен — ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, а ранее правивший блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место, показав наиболее низкий за всю свою историю результат — в 24,1%. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных со всех избирательных округов.
Партии "Левые" не удалось преодолеть пятипроцентный барьер по партийным спискам. Третье место заняли "Зеленые", набрав 14,8% голосов, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" на пятой позиции, у нее 10,3%.
ХДС/ХСС, таким образом, получили на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшила свой результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" — на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" — на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" — 4,4 процентных пункта.
Непреоделение "Левыми" пятипроцентного барьера не означает отсутствие фракции в бундестаге — по федеральным законам при получении трех прямых мандатов, что партии удалось на выборах, они получают места в бундестаге в соответствии с процентами голосов, полученными по партийным спискам.
Выборы прошли в воскресенье, 26 сентября. По их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе. Ангела Меркель покинет должность после назначения нового главы федерального правительства.
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