БЕРЛИН, 27 сен — ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, а ранее правивший блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место, показав наиболее низкий за всю свою историю результат — в 24,1%. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных со всех избирательных округов. Эксперт спрогнозировал будущее "Северного потока-2" при новых властях ФРГ

Партии "Левые" не удалось преодолеть пятипроцентный барьер по партийным спискам. Третье место заняли "Зеленые", набрав 14,8% голосов, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" на пятой позиции, у нее 10,3%.

ХДС/ХСС, таким образом, получили на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшила свой результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" — на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" — на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" — 4,4 процентных пункта.

Непреоделение "Левыми" пятипроцентного барьера не означает отсутствие фракции в бундестаге — по федеральным законам при получении трех прямых мандатов, что партии удалось на выборах, они получают места в бундестаге в соответствии с процентами голосов, полученными по партийным спискам.

Выборы прошли в воскресенье, 26 сентября. По их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе. Ангела Меркель покинет должность после назначения нового главы федерального правительства.

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