МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минфин поддержал идею о трансформации "замороженной" накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО), пишет "Коммерсант". "Переделать на ходу": что будет с пенсионными накоплениями россиян

Издание со ссылкой на источники уточняет, что во многом базирующаяся на прошлых концепциях идея будет дорабатываться. В частности, дискуссионным вопросом остаются стимулы для добровольного перехода граждан в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование.

С момента введения моратория на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС предлагалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО. Предварительно одобренный план предусматривает, в частности, наличие стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, а также стимулирование последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием. Кроме того, предполагается передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему.

Таким образом, согласно плану, перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Перевод средств из фонда в фонд будет идентичен клиентским отношениям с банком по депозиту: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме.

Вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, находящимися в Пенсионном фонде России, остается дискуссионным и будет решаться после консультаций с управляющей подавляющим большинством этих средств компанией — ВЭБ.РФ, уточняют источники.

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