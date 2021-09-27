МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и регионам до 1 декабря доложить насчет совершенствования системы оплаты труда учителей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Министерству просвещения РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ… обеспечить разработку и представление предложений… по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста", — говорится в документе.

Также, по поручению президента, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки вместе с Минпросвещения и регионами должны будут обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в школах. Доклад по данному поручению нужно будет предоставить до 1 июля 2022 года. Помимо этого, им нужно будет проанализировать соблюдение прав детей на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту их жительства. Доклад — 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно.

Помимо этого, согласно поручению, Роспотребнадзор с Минпросвещения и Рособрнадзором должны будут проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки обучающихся по основным общеобразовательным программам с учетом реальных временных затрат на выполнение заданий. Нужно будет представить предложения по оптимизации нагрузки, а также по выполнению таких учебных заданий во время пребывания ребенка в школе в рамках реализации модели "Школа полного дня" или в группах продленного дня. Доклад ожидается до 1 декабря 2021 года.