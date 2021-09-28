МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными российских баз в Средней Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Американский генерал счел Россию главной военной угрозой для США

Уточняется, что такой вопрос обсуждался генералами на встрече на прошлой неделе, которая прошла в Хельсинки.

По данным издания, Герасимов не дал каких-либо обещаний по этому вопросу американскому коллеге.

СМИ ранее писали, что эта тема могла обсуждаться в ходе июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Кремль это не комментировал.

Как пишет WSJ, обсуждение связано с тем, что администрация Байдена после вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в регионе.

"Хотя США и Россия обеспокоены угрозой терроризма, идея работы с Россией по противостоянию терроризму чревата вызовами, особенно в политическом отношении", — отмечает издание.

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