СМИ узнало о желании США использовать российские базы в Средней Азии
WSJ: Милли обсуждал с Герасимовым возможность использования военными США российских баз в Азии
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными российских баз в Средней Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что такой вопрос обсуждался генералами на встрече на прошлой неделе, которая прошла в Хельсинки.
По данным издания, Герасимов не дал каких-либо обещаний по этому вопросу американскому коллеге.
СМИ ранее писали, что эта тема могла обсуждаться в ходе июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Кремль это не комментировал.
Как пишет WSJ, обсуждение связано с тем, что администрация Байдена после вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в регионе.
"Хотя США и Россия обеспокоены угрозой терроризма, идея работы с Россией по противостоянию терроризму чревата вызовами, особенно в политическом отношении", — отмечает издание.