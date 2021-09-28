МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Военно-морские силы США создали на Восточном побережье новую оперативную группу эсминцев, которые могут быть развернуты в короткие сроки для противодействия угрозе со стороны российских подводных лодок в Атлантическом океане. Об этом сообщается на портале Института ВМС США USNI News. СМИ узнало о желании США использовать российские базы в Средней Азии

"Корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны на море", — сказал контр-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами ВМС в Атлантике.

Первоначально в состав опергруппы "Грейхаунд" войдет корабль "Дональд Кук", который недавно завершил продолжавшуюся несколько лет миссию в водах Испании и теперь базируется в Мэйпорте, и "Томас Хандер".

Эсминец "Салливанс", который сейчас развернут в составе британской ударной авианосной группы, присоединится к оперативной группе в январе, когда вернется к восточному побережью.

"Коул" и "Гревели" станут частью "Грейхаунд" в следующем году, когда "Дональд Кук" уйдет на плановое обслуживание.

Название группы взято из фильма 2020 года, рассказывающего о Второй мировой войне. По сюжету, группа эсминцев союзников защищает конвой в Северной Атлантике от атак немецких подводных лодок.

Читайте также:

Американский генерал счел Россию главной военной угрозой для США