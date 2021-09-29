МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Минфин предложил внести 12 корректировок в налогообложение физлиц, пишут "Известия" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го. Минфин хочет уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Одна из инициатив касается удаленных сотрудников российских фирм, живущих за рубежом, — их могут обязать платить НДФЛ.

"Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации", — говорится в документе.

Также предлагается ужесточить фискальный контроль над выигрышами в букмекерских конторах. Сейчас, если сумма таких поступлений превышает 15 тысяч рублей, налоговыми агентами являются сами букмекеры, а если меньше, то граждане обязаны платить НДФЛ сами. Министерство предлагает возложить всю ответственность за уплату налога на игорные заведения.

Еще несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Так, в целях освобождения от налогообложения установят предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят дистанционным сотрудникам за организацию труда.

Кроме того, планируется расширить список получателей налоговых вычетов — будет увеличен до 24 лет предельный возраст детей налогоплательщиков, претендующих на него при оплате медицинских услуг и лекарств, если они обучаются на очной форме. Стандартный налоговый вычет станет доступен гражданам, на попечении которых находятся дети или подопечные, признанные недееспособными.

Еще одна мера, связанная с налоговым вычетом, разрешает отказаться от него при приобретении имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактически произведенных расходов. Если у налогового вычета есть жесткий лимит, то новая опция ограничена только размером дохода от продажи имущества.

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