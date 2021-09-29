МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Переговоры лидеров проходят в Сочи.

Путин отметил, что за девять месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию. Он отметил, что пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли в мире, но ее восстановление зависит от сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

"Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", — сказал Путин.