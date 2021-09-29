МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в сентябре снизился на 1% в обрабатывающих производствах и не изменился в добыче полезных ископаемых, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в сентябре 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых – 0,0%; в обрабатывающих производствах – (-1,0%)", — говорится в сообщении.

В сентябре экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 11%, и удовлетворительной — 77%, в обрабатывающих производствах — 12% и 73% соответственно.

Число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 3 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 16% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 24%.

При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода, в добыче полезных ископаемых на 9 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 17 процентных пунктов.