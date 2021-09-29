МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минпромторг РФ на совещании обсудили с представителями торговых сетей ценообразование на социально значимые товары, сообщается на сайте ФАС. Росстат сообщил о недельном изменении цен на ряд продуктов

"Заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов провели разъясняющее совещание с представителями торговых сетей по вопросу формирования стоимости продуктов питания", — говорится в сообщении.

По словам замглавы ФАС, ведомство проводит постоянный мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение, а также где у них оно отсутствует.

Кроме того, во время совещания Нижегородцев рекомендовал представителям торговых сетей в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению при их завышении.

"Минпромторг России рекомендует торговым сетям по некоторым товарам социальной группы переходить от практики закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену "на полке", — добавил Евтухов.