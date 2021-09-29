МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Недельные данные по инфляции в России "сильно зашумлены" — судить по ним об устойчивых тенденциях нельзя, о влияющих на темпы роста цен факторах можно будет говорить позже, когда будет полная картина, заявили журналистам в пресс-службе регулятора. Недельная инфляция в России резко ускорилась

По данным Росстата, инфляция в России с 21 по 27 сентября резко ускорилась — до 0,29% с 0,1% неделей ранее. При этом в годовом выражении на 27 сентября инфляция ускорилась до 7,26% с 6,96% неделей ранее, сообщили в Минэкономразвития.

"Недельные данные по инфляции "сильно зашумлены", поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя. О том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее – временные или постоянные, можно говорить только когда появится более полная информация о ценах", — прокомментировали в ЦБ.

Банк России отметил, что по итогам опорного заседания совета директоров по ставке, последнее из которых назначено на октябрь, регулятор обновляет свои прогнозные расчеты с учетом поступающей информации, в том числе по инфляции.