МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Белый дом и президент США Джо Байден будут напряженно работать над предотвращением шатдауна — прекращения финансирования федерального правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Они будут работать круглые сутки", — сказала Псаки журналистам.

Крайний срок для принятия бюджета — полночь на 1 октября (7:00 мск), если к тому времени не будет принят хотя бы временный бюджет, то работа многих федеральных учреждений будет приостановлена. Подобные шатдауны перестали быть редкостью в последние годы на фоне обострения политической борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами. Минфин США предупредил о дефолте 18 октября

Крайний срок для повышения потолка госдолга — также полночь 1 октября, хотя минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. На этой неделе республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.