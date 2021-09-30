Депутат Госдумы Коломейцев предсказал в будущем спрос на инженеров, конструкторов и технологов
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Наиболее востребованными профессиями в будущем в России станут инженеры, конструкторы, технологи и специалисты обрабатывающей отрасли, рассказал в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Николай Коломейцев.
По его словам, сейчас основные, доминирующие профессии — это менеджер, продавец, водитель и "охранник со шлагбаумом", "потому что с железных дорог и водного транспорта на автомобили переложили".
"Стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий", — сказал Коломейцев.
Депутат отметил, что инженерные специальности будут определять вектор развития страны. "У нас отмирают инженерные специальности, которые, на самом деле, определяют будущее любого государства и то, насколько страна цивилизована, потому что умение изготовить подшипник маленький и самый большой как раз определяет возможности страны", — подчеркнул он.
Коломейцев добавил, что специалисты появятся только после того, как будет реформирована система их обучения. "Стране нужно возрождение профессионального образования. Раньше любой завод строили и рядышком строили ПТУ, техникумы, которые сейчас обозвали колледжами, институты, втузы, то есть, все под технологию делается", — сказал депутат.
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