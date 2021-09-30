МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Наиболее востребованными профессиями в будущем в России станут инженеры, конструкторы, технологи и специалисты обрабатывающей отрасли, рассказал в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Николай Коломейцев. Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной

По его словам, сейчас основные, доминирующие профессии — это менеджер, продавец, водитель и "охранник со шлагбаумом", "потому что с железных дорог и водного транспорта на автомобили переложили".

"Стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий", — сказал Коломейцев.

Депутат отметил, что инженерные специальности будут определять вектор развития страны. "У нас отмирают инженерные специальности, которые, на самом деле, определяют будущее любого государства и то, насколько страна цивилизована, потому что умение изготовить подшипник маленький и самый большой как раз определяет возможности страны", — подчеркнул он.

Коломейцев добавил, что специалисты появятся только после того, как будет реформирована система их обучения. "Стране нужно возрождение профессионального образования. Раньше любой завод строили и рядышком строили ПТУ, техникумы, которые сейчас обозвали колледжами, институты, втузы, то есть, все под технологию делается", — сказал депутат.

Читайте также:

Мишустин заявил о восстановлении рынка труда в России