МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила о готовых новациях в законодательстве, касающихся совершенствования вопросов о выезде несовершеннолетних за рубеж. Тесты, деньги, карантин: где и с чем ждут российских туристов

"Новации, безусловно, будут… Безусловно, по заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории РФ ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть", — сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли изменения в законодательстве, касающиеся выезда несовершеннолетних за рубеж.

С 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства, по которому подавать заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж следует не в пограничные органы ФСБ, а в МВД России.

Одновременно вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетнего российского гражданина, утвержденный приказом МВД в феврале того же года. Прием и учет заявлений будут вести подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а также диппредставительства или консульские учреждения России по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.