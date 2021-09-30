МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Из российских магазинов стал пропадать доширак. Перебои с поставками лапши быстрого приготовления неожиданно обнаружились в магазинах Красноярска и Волгограда, пишет Лента.ру, со ссылкой на порталы NGS24.Ru и Е1. ФАС потребовала от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены на продукты



Причиной дефицита может стать приостановка производства на заводе в Рязани. Предупреждения о возможном его закрытии появилась еще летом 2021 года. По неподтвержденной информации, поводом для приостановки производства стала нехватка персонала.



ООО «Доширак Рязань» была учреждена в 2008 году и зарегистрирована в Рязани. По состоянию на 2020 год ее штат достигал 396 человек. Выручка составила 3,3 миллиарда рублей, владельцы производства зарегистрированы в Корее.

