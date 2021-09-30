МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих значительное увеличение госпошлин за регистрацию лекарств и медицинских изделий, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Дополнительные доходы бюджета от этих нововведений в пояснительной записке к законопроекту оцениваются в 3 миллиарда рублей ежегодно в 2022-2024 годах.

В частности, пошлину за экспертизу документов, "представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата", предлагается повысить почти в 17 раз — с 25 тысяч до 420 тысяч рублей. Госпошлина за экспертизу, необходимую для проведения клинического исследования лекарственного препарата, вырастет со 110 тысяч до 135 тысяч рублей, а для проведения пострегистрационного клинического исследования — с 60 тысяч до 135 тысяч рублей.

Платеж за внесение изменений в документы, требующих проведения экспертизы, повышается с 75 тысяч до 490 тысяч рублей. А госпошлина за включение препарата в государственный реестр лекарственных средств – со 145 тысяч до 253 тысяч рублей. Также повышается госпошлина за проведение экспертизы лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением – с 45 тысяч до 250 тысяч рублей, за подтверждение регистрации лекарственного препарата для медицинского применения – со 145 тысяч до 207 тысяч рублей.

Необходимость повышения обязательных платежей в пояснительной записке объясняется "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий".