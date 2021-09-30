2021-09-30T19:12:23+03:00
2021-09-30T19:12:23+03:00
2021-09-30T19:12:23+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210930/834838647.html
Госдолг России в 2024 году ожидается выше 21% ВВП
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https://россиясегодня.рф
Объем государственного долга России в 2024 году может вырасти до 21,1% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. По... ПРАЙМ, 30.09.2021
госдолг, ввп рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем государственного долга России в 2024 году может вырасти до 21,1% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.
По представленным в документе оценкам, в 2021 году госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году — до 19,4% ВВП, в 2023 году — до 20,3% ВВП.
В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году — 25,926 триллиона, в 2023 году — 28,765 триллиона, в 2024 году — 31,94 триллиона.