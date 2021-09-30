МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин предлагает выделить из бюджета на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) в 2022 году сумму до 44,4 миллиарда рублей, а реализовать их из фонда — на 10 миллиардов рублей, говорится в документах, внесенных в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2022-2024 годы.

Далее, на 2023 и 2024 годы, предлагается приобретение драгметаллов и драгкамней в Гохран на сумму до 38,9 миллиарда рублей ежегодно. А реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней из Гохрана в 2023 году предлагается снизить до 3 миллиардов рублей, в 2024 году — до 2,5 миллиарда рублей.

На текущий год в бюджете было предусмотрено закупить в Гохран драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 39,82 миллиарда рублей, реализовать — на 5 миллиардов рублей. На плановый период 2022 и 2023 годов закладывались приобретения по 11,5 миллиарда рублей, продажи — по 4,5 миллиарда рублей в год.