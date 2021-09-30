МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рост экономики России в 2021 году в консервативном варианте прогноза социально-экономического развития РФ составит 3,9%, в 2022-2024 годах экономика будет расти темпами ниже 3%, следует из документа Минэкономразвития.

В рамках работы над бюджетом министерство готовит два варианта прогноза — в базовой и консервативной версии. В четверг кабмин внес проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В составе пакета документов представлен и уточненный прогноз социально-экономического развития России на текущий год и предстоящую трехлетку.

"В отношении внутренних условий заложена предпосылка о более быстром, чем в базовом варианте, влиянии повышения ключевой ставки на реальные экономические показатели (эффект в четвертом квартале 2021 года), более сдержанном росте кредита экономике в 2022 году, а также об откладывании инвестирования средств ФНБ на более поздний срок", — говорится в прогнозе, который опубликован в электронной базе Госдумы.

"В этих условиях экономический рост в консервативном варианте прогнозируется на уровне 3,9% в 2021 году, с замедлением до 2,5% в 2022 году. В 2023-2024 годах рост ВВП несколько ускорится, однако сохранится ниже уровня 3% за счет более медленного роста доходов населения (темпом 2,6%-2,7%) и инвестиций в основной капитал (около 4% в среднем за 2022-2024 годы)", — отмечается в документе.

Среднегодовые цены на нефть марки Urals в консервативной версии прогноза снижаются быстрее, чем в базовой, и находятся ниже отметки в 60 долларов в течение предстоящих трех лет, снижаясь с 58,3 доллара за баррель в 2022 году до 51,3 доллара за баррель в 2024 году.

Что касается курса национальной валюты, то как и в базовой версии рубль будет постепенно ослабляться с 73,1 рубля за доллар в 2022 году до 74,7 рубля за доллар в 2024 году.

"Инфляция по итогам 2021 года в консервативном варианте ускоряется до 6,0%, однако уже в 2022 году опускается до 3,6% под влиянием ограничений со стороны совокупного спроса, а также ослабления давления со стороны внешнеэкономической конъюнктуры. В дальнейшем по мере подстройки экономики и смягчения денежно-кредитной политики, как и в базовом варианте, предполагается возвращение инфляции на целевой уровень 4%", — указано в прогнозе.

В базовой версии прогноза власти ожидают, что темпы роста российского ВВП будут находиться на уровне 3% в год в следующие три года, при этом прогноз роста экономики на текущий год был повышен с 3,8% до 4,2%. Инфляция в России по этому прогнозу ожидается в 5,8% в 2021 году и 4% — на следующую трехлетку.

Аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев, выступая в Совете Федерации на прошлой неделе, говорил, что контрольное ведомство считает более реалистичным консервативный вариант прогноза. Он также отмечал важность подготовки стресс-сценария развития экономики России на случай нового кризиса в перспективе трех лет.