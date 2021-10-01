Путин поручил уточнить прогнозы экономического развития России
Владимир Путин поручил кабмину уточнить параметры прогноза социально-экономического развития РФ
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития России и провести оценку изменения параметров бюджета на 2022-2024 годы. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, согласно поручению главы государства, кабмин РФ и комиссия Госсовета должны будут до 4 февряля оценить ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций и предупреждение такой задолженности в будущем.
Помимо этого, правительство РФ совместно с комиссией Государственного совета по направлению "Экономика и финансы" до 4 февраля проанализирует риски реализации проектов капстроительства в регионах и представит предложения по их нейтрализации.