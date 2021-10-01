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Склад со стройматериалами горит в новой Москве
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Склад со стройматериалами площадью 5000 квадрартных метров горит в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Площадь пожара достигла 3000... ПРАЙМ, 01.10.2021
пожар, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Склад со стройматериалами площадью 5000 квадрартных метров горит в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Площадь пожара достигла 3000 квадратных метров, к тушению привлечена авиация, говорится в сообщении.
Огонь интенесивно распространяется и может перекинуться на соседнее здание, сообщают в МЧС.
Произошло обрушение всей кровли здания.