МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Склад со стройматериалами площадью 5000 квадрартных метров горит в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Площадь пожара достигла 3000 квадратных метров, к тушению привлечена авиация, говорится в сообщении.

Огонь интенесивно распространяется и может перекинуться на соседнее здание, сообщают в МЧС.

Произошло обрушение всей кровли здания.