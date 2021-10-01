МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду утвердило отчет об исполнении федерального бюджета за прошлое полугодие, сообщается на сайте кабмина. Госдума 28 октября рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы

"Решения правительства… утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года и направить его в Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство приняло к сведению доклад заместителя министра финансов РФ Ирины Окладниковой по этому вопросу.

Как отмечает кабмин, доходы федерального бюджета за полугодие сложились в сумме 11,266 миллиарда рублей, расходы федерального бюджета за отчётный период по кассовому исполнению составили 10,491 миллиарда рублей.