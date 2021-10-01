МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудило состояние конкуренции в РФ, а также деятельность антимонопольных органов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Решение правительства:… принять к сведению доклад руководителя Федеральной антимонопольной службы М.А. Шаскольского по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, доклад содержит анализ конкурентной среды в РФ, в том числе в сфере развития цифровой торговли, биржевых торгов, государственного заказа, а также результаты деятельности антимонопольных органов.