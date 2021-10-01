МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2021 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов: динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, — рост на 10,5%, следует из сообщения ведомства.

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.

"Объем ВВП во втором квартале 2021 года составил 30 853,1 миллиарда рублей. Физический объем ВВП вырос на 10,5% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 18%", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Росстат отмечает, что динамика ВВП и его компонентов во втором квартале 2021 года в годовом выражении обусловлена постепенным восстановлением экономической активности после снятия ограничительных мер, связанных с COVID-19.

В составе ВВП расходы на конечное потребление возросли на 18,8%, валовое накопление увеличилось на 13,4%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет снижения экспорта (-2,7%) при увеличении импорта (+31,9%). Рост конечного потребления связан c заметным оживлением потребительского спроса. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг выросли на 28,1% и достигли уровня докризисного второго квартала 2019 года, отмечает ведомство.

"Увеличение валового накопления произошло по всем видам капитала, при этом накопление основного капитала, включая прирост ценностей, выросло на 12,8%", — указали в Росстате.

Минэкономразвития в консервативном варианте макропрогноза ожидает, что экономика России в 2021 году вырастет на 3,9%, а в 2022-2024 годах будет расти темпами ниже 3%.