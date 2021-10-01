МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в августе 2021 года увеличился на 5,3% в сопоставимых ценах по сравнению с августом прошлого года, рост показателя за восемь месяцев текущего года составил 8,8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.

При этом статистическое ведомство уточнило оценки динамики оборота розничной торговли с апреля по июль. По новым оценкам, в апреле показатель увеличился на 35,2% (прежняя оценка — рост на 35,1%), в мае — на 27,3% (ранее — плюс 27,2%), в июне — на 11% (ранее — плюс 10,9%), в июле — на 5,1% (ранее — плюс 4,7%).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные", — поясняется в докладе.

По сравнению с июлем 2021 года оборот розничной торговли в августе текущего года увеличился на 3,4%. При этом рост продаж в июле к предыдущему месяцу составлял 2,7%, В денежном выражении показатель в августе составил 3,419 триллиона рублей, в январе-августе — 24,809 триллиона.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе увеличился на 2,8% к августу прошлого года — до 1,552 триллиона рублей, а по сравнению с июлем текущего года он показал рост на 1,4%. В январе-августе показатель повысился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,662 триллиона рублей.

В свою очередь оборот непродовольственной розницы в августе вырос на 7,5% в годовом выражении — до 1,868 триллиона рублей, в месячном выражении прибавил 5,2%. В январе-августе продажи непродовольственных товаров в розничной торговле увеличились на 15,7% в годовом выражении и составили 13,147 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в августе составила 45,4% против 46,4% в августе 2020 года и 46,8% в июле текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в августе 54,6% против 53,6% годом ранее и 53,2% в июле.

Оборот розничной торговли в августе на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6%. В августе прошлого года эти доли составляли 95,2% и 4,8% соответственно, в июле текущего года — 95,5% и 4,5% соответственно.

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Объем платных услуг населению в РФ в августе 2021 года составил 936,9 миллиарда рублей, увеличившись на 15,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные доклада Росстата.

В месячном выражении, как следует из документа, объем платных услуг вырос на 1,8%. В январе-августе 2021 года объем платных услуг превысил 7,1 триллиона рублей (рост на 19,2% в годовом выражении).

Наибольший рост выручки в августе в годовом выражении показали учреждения культуры — на 71,5%; предприятия, оказывающие ветеринарные услуги — на 53,3%; а также турагентства — рост на 43,7% год к году. Снижение выручки отмечено у компаний, предоставляющих коммунальные и юридические услуги (на 2,2% и 4,8% соответственно).

Среди организаций, оказывающих бытовые услуги, наибольший рост выручки в годовом выражении показали парикмахерские — на 24,5% год к году, до 15,8 миллиарда рублей. Согласно данным Росстата, объем услуг парикмахерских в августе в Москве вырос в 2,4 раза и составил почти 3,2 миллиарда рублей.

Предприятия по прокату, включая каршеринг, в августе также увеличили выручку — на 24,2%, до 4,5 миллиарда рублей. Больше половины этой суммы — 2,8 миллиарда рублей — пришлось на Москву, где объем услуг предприятий по прокату вырос на 29,1% в годовом выражении.

На втором месте по выручке предприятий проката в августе оказался Краснодарский край — компании региона оказали услуг почти на 508 миллионов рублей; на третьем месте — Крым почти со 135 миллионами рублей (рост на 60,4% в годовом выражении).

В целом объем платных бытовых услуг в России в августе вырос на 17,8% и составил 113,1 миллиарда рублей.