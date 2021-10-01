МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рост реальных заработных плат в России в июле замедлился до 2,2% в годовом выражении после 4,9% в июне, свидетельствует данные Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с июнем 2021 года реальные зарплаты в РФ в июле снизились на 6,5%. В январе-июле текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 3,2% с годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2021 года составила 55 170 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,8%", — говорится в докладе статистического ведомства.

Как ранее сообщал Росстат, в первом полугодии реальные зарплаты россиян выросли на 3,4% год к году (в первом квартале они выросли на 1,6%, во втором квартале — на 5,5%).

Минэкономразвития ожидает, что по итогам текущего года реальные заработные платы в России покажут рост на уровне 3,1%. В 2022 году рост реальных зарплат россиян замедлится до 2,4%, в 2023-2024 годах он составит 2,5% ежегодно.