МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в августе увеличился на 18,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, говорится в докладе Росстата.

В стоимостном выражении оборот российского ресторанного рынка в августе 2021 года составил 164,1 миллиарда рублей. По сравнению с июлем текущего года показатель вырос на 5,6%. В январе-августе ресторанный рынок увеличился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,178 триллиона рублей. При этом статистическое ведомство уточнило оценки динамики оборота ресторанного рынка с апреля по июль.

По новым оценкам, в апреле показатель увеличился в 2,2 раза (в стоимостном выражении он составил 150 миллиардов рублей; прежняя оценка — рост в 2,2 раза, 147,9 миллиарда рублей), в мае — также в 2,2 раза (152,5 миллиарда рублей; ранее — рост в 2,2 раза, 150,4 миллиарда рублей), в июне — на 76,1% (152 миллиарда рублей; ранее — плюс 73,6%, 149,8 миллиарда рублей), в июле — на 31,1% (154,7 миллиарда рублей; ранее — плюс 30,9%, 154,5 миллиарда рублей).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные", — поясняется в докладе.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций-поставщиков продукции общественного питания.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Падение ресторанного рынка на 55,1% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений. По итогам 2020 года оборот общепита упал впервые с 2016 года, на 22,6% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом — до 1,444 триллиона рублей.