МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россия по итогам января-августа 2021 года сократила производство необработанных, полуобработанных, или в виде порошка платины и металлов платиновой группы (МПГ) на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, серебра — увеличила на 1,3%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом, в августе 2021 года относительно августа 2020 года производство платиноидов выросло на 24,4%, а серебра — на 2,6%. Производство платиноидов относительно предыдущего месяца — июля 2021 года — увеличено на 16,1%, а серебра — на 21,3%.

Как сообщал ранее Росстат, производство золота в январе-августе выросло на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В августе 2021 года, относительно августа 2020 года производство золота в РФ выросло на 10,0%, а относительно предыдущего месяца — июля 2021 года увеличилось на 7,7%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.