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Экс-владелец Adidas скончался в возрасте 78 лет
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Французский бизнесмен, политик, общественный деятель, бывший владелец компании Adidas Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет, сообщает телеканал BFMTV. Это произошло в 8:40 утра... ПРАЙМ, 03.10.2021
новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 3 окт — ПРАЙМ. Французский бизнесмен, политик, общественный деятель, бывший владелец компании Adidas Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Это произошло в 8:40 утра (по местному времени) в воскресенье, 3 октября.
Причиной смерти стал рак желудка, с которым Тапи боролся с 2017 года.