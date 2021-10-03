ПАРИЖ, 3 окт — ПРАЙМ. Французский бизнесмен, политик, общественный деятель, бывший владелец компании Adidas Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет, сообщает телеканал BFMTV.

Это произошло в 8:40 утра (по местному времени) в воскресенье, 3 октября.

Причиной смерти стал рак желудка, с которым Тапи боролся с 2017 года.