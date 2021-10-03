МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В 2022 году расходы бюджета РФ на оборону вновь окажутся выше, чем на экономику, сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Эксперты рассказали, на что потратят новый бюджет России

В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2020 году, до наступления пандемии коронавируса. Рост затрат на экономику был связан с субсидиями бизнесу, пострадавшему от ковидных ограничений, а также банкам в связи с льготными кредитами сельхозпроизводителям.

Расходы федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3,5 триллиона рублей (почти 15% общих расходов) или 2,6% прогнозируемого ВВП России, в то время как на раздел "Национальная экономика" будет выделено 3,4 триллиона рублей, пишет издание.

Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика — на нее в следующем году будет затрачено более 5,8 триллиона рублей.

Добавляется, что в 2022 году из бюджета РФ по экономическому разделу будут выделены дополнительные субсидии компаниям на создание электронной компонентной базы, развитие радиоэлектронной промышленности, проведение научно-исследовательских работ в области средств производств электроники.