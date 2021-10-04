МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По итогам 2021 года номинальная зарплата значительнее всего — более чем на 9% — увеличится в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Калмыкии и Забайкальском крае, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз по социально-экономическому развитию Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го. Власти отметили рост зарплат россиян

Наиболее высокие зарплаты в абсолютных значениях — свыше 90 тыс. рублей в месяц — прогнозируются в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, а также в Магаданской и Сахалинской областях.

В прогнозе Минэкономразвития говорится, что в 2021 году, как и годом ранее, номинальная зарплата увеличивалась во всех субъектах России. Самые высокие темпы роста покажут Москва и Тамбовская область (на уровне 9,8%), где в январе 2021 года средняя зарплата, по данным Росстата, составляла 93 и 29 тыс. рублей соответственно. Также высокие темпы роста ожидаются в Санкт-Петербурге (9,5% относительно январских 66 тыс. рублей), Калмыкии и Забайкальском крае (+9,1% от 30,5 и 45,3 тыс. соответственно), Дагестане (9% от 28 тыс. рублей). А самая слабая динамика ожидается в Коми, где прирост составит не более 4% — ниже инфляции. В России замедлился рост реальных зарплат

В абсолютных величинах самые высокие показатели номинальной зарплаты (свыше 90 тыс. рублей в месяц) прогнозируются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае. Самые скромные (менее 32 тыс. рублей в месяц) — в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области. При этом, как подчеркивают в Минэке, разница между наибольшим (Чукотский автономный округ — 130 тыс. рублей) и наименьшим значениями (Ивановская область — 31 тыс. рублей) составит 4,2 раза.

Вместе с тем министерство прогнозирует, что к 2024 году номинальная заработная плата продолжит рост во всех регионах. Наиболее высокие темпы должны показать Алтайский край (7,6% по консервативному варианту и 8% по базовому), Воронежская (7,7% и 8% соответственно), Ярославская (6,4% и 8,5%) и Новосибирская (7% и 9%) области, Калмыкия (9,7% и 9,8%), Дагестан (7,9% и 9,6%) и Башкортостан (4,8% и 9%).