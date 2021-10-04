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Замминистра труда Баталина написала заявление об уходе с поста
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Замминистра труда РФ Ольга Баталина написала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину заявление об уходе с поста, рассказал РИА Новости источник. Ранее ЦИК России принял решение... ПРАЙМ, 04.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Замминистра труда РФ Ольга Баталина написала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину заявление об уходе с поста, рассказал РИА Новости источник.
Ранее ЦИК России принял решение зарегистрировать замминистра труда Ольгу Баталину и Марию Бутину в качестве депутатов Госдумы.
Баталина получила мандат депутата Госдумы.