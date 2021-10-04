МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Замминистра труда РФ Ольга Баталина написала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину заявление об уходе с поста, рассказал РИА Новости источник.

Ранее ЦИК России принял решение зарегистрировать замминистра труда Ольгу Баталину и Марию Бутину в качестве депутатов Госдумы.

Баталина получила мандат депутата Госдумы.